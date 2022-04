Sparatoria nella metro di New York, è caccia all’uomo

Roma, 13 apr. (askanews) – Continua la caccia all’uomo a New York. La polizia ha diffuso la foto e il nome di un sospettato, Frank James, afroamericano di 62 anni, ritenuto il possibile responsabile della sparatoria nella metropolitana a Brooklyn nell’ora di punta. Ventitre le persone che sono rimaste ferite.

Ingente il dispiegamento di mezzi impegnati nelle ricerche. La polizia si sta concentrando anche su alcuni video pubblicati online dal sospettato, definiti “preoccupanti”, in cui chiamava in causa anche il sindaco di New York Eric Adams.

Quest’ultimo ha detto: “Non permetteremo che i newyorkesi siano terrorizzati, neanche da un solo individuo. Ma chiediamo alle persone di farsi avanti con qualsiasi informazione che possa aiutarci in questa indagine”.

Chi era nella metro è ancora sotto shock: “Quando sono uscito, ho visto una nuvola di fumo, il caos e la gente distesa sul pavimento. Tre persone sul pavimento e automaticamente mi hanno detto di correre. Sono corso fuori e sono uscito dalla stazione, non sapevo cosa stesse succedendo” racconta un ragazzo.

“La gente urlava, chiedeva ‘cosa è successo? Perché ha sparato? E io non sapevo cosa stesse succedendo. Così sono corso automaticamente fuori perché ho un bambino e non volevo essere ferito”.

L’aggressore indossava una maschera antigas, ha fatto esplodere un fumogeno e ha aperto il fuoco alla stazione della 36esima strada di Brooklyn alle 08:30 ora locale.