Paura negli Stati Uniti: un uomo con un’arma da fuoco ha dato vita a una drammatica sparatoria nella metropolitana di Washington che è costata la vita a un dipendente della struttura.

Altre tre persone, invece, sono state ferite. Il responsabile dell’attacco è stato arrestato.

Sparatoria nella metropolitana di Washington, uomo armato uccide un dipendete e ferisce tre persone

Nella mattinata di mercoledì 1° febbraio, un uomo armato ha aperto il fuoco nel sud-est di Washington, sparando ad alcune persone scelte in modo casuale dopo essersi reso protagonista di alcune liti che si è consumata prima su un autobus pubblico e poi alla stazione della metropolitana di Potomac Avenue.

Proprio all’interno di uno dei treni della metropolitana ha avuto luogo la sparatoria.

In merito al drammatico episodio, le autorità hanno dichiarato che un dipendente della metropolitana è stato ucciso e altre tre persone sono rimaste gravemente ferite. L’artefice dell’assalto è stato bloccato dai passeggeri del treno ed è ora in custodia.

Il Dipartimento di Polizia Metropolitana ha tenuto una conferenza stampa per fornire aggiornamenti sulla sparatoria. Anche il sindaco di Washington Muriel Bowser, il direttore generale della metropolitana Randy Clarke e i dirigenti della polizia di Metro Transit erano presenti sulla scena.

“Riteniamo che si tratti di una serie di eventi individuali”, ha dichiarato Ashan Benedict, vicecapo esecutivo della Polizia di Stato.

Dinamica dell’attacco

Tutto è iniziato intorno alle 09:00, ora locale, di mercoledì 1° febbraio su un Metrobus. Il sospetto ha avuto una discussione con un passeggero, ha seguito la vittima fuori dall’autobus e le ha sparato alle gambe. La persona è riuscita a scappare ed è poi stata trasportata in ospedale, secondo quanto riferito dalla polizia.

A questo punto, l’uomo armato – in visibile stato di alterazione – si è diretto verso la stazione Metrorail di Potomac Avenue. Ha parlato con una persona che stava prendendo una MetroCard al distributore automatico di biglietti e le ha sparato alle gambe. Secondo la polizia, potrebbe anche aver spinto la vittima oltre i tornelli.

Il sospetto ha proseguito lungo la scala mobile e ha avuto un ulteriore alterco con una donna sulla banchina della stazione.

Due dipendenti della Metro Transit stavano assistendo alla scena. Uno di loro ha tentato di intervenire ed è stato colpito dal tiratore. Lo sfortunato dipendente è morto sul posto.

Anche un secondo dipendente della WMATA ha cercato di calmare la situazione. La polizia ritiene che abbia avuto successo, perché nessun altro è stato colpito dopo l’intervento.

Il tiratore è poi salito e sceso dal treno diverse volte. “Come nel caso dell’autobus, si aggira brandendo un’arma da fuoco e si mette a conversare con le persone in modo casuale. È chiaramente agitato per qualcosa. A questo punto non ne siamo sicuri, ci vorrà del tempo per le indagini”, ha spiegato Benedict. E ha aggiunto: “I nostri agenti sono arrivati sul posto pochi minuti dopo aver ricevuto la chiamata di servizio. Ma grazie alle azioni eroiche dei nostri cittadini, della nostra comunità, che hanno disarmato il tiratore, non posso dare un prezzo a questo. Credo che abbiano salvato delle vite. Questo va lodato. Ma il fatto che i nostri cittadini debbano intervenire con uomini armati mi preoccupa”.