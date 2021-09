Spari a Roma, colpi di pistola da un’auto in corsa a Tor Bella Monaca: due ragazzi feriti gravemente

Diversi colpi di pistola sono stati esplosi a Roma: spari uditi dagli abitanti del quartiere di Tor Bella Monaca. Inquirenti a caccia dei responsabili.

Paura a Tor Bella Monaca, quartiere della città di Roma, per circa nove colpi di arma da fuoco esplosi contro due giovani. La notizia è stata riportata da Roma Today.

Spari a Roma, cosa è accaduto

L’evento è accaduto durante la giornata di mercoledì 8 settembre 2021.

Due ragazzi sono stati colpi da diversi colpi: entrambi sarebbero in gravi condizioni di salute dopo il trasferimento in ospedale. Al momento si sa che i colpi sarebbero stati esplosi intorno alle ore 14 vicino il civico 90 di via dell’Archeologia.

Spari a Roma, i feriti sono in gravi condizioni

Le persone colpite si trovavano sul ciglio della strada. A colpirli sarebbero stati dei soggetti non identificati a bordo di un’automobile in transito.

I feriti sono due ragazzi di 22 anni. Uno avrebbe riportato una ferita alla spalla destra, l’altro all’addome: sono stati immediatamente trasferiti al Casilino e a Tor Vergata.

Spari a Roma, indagini in corso

Intanto sono in corso le indagini, da parte dei carabinieri, per chiarire quanto accaduto per le strade della città di Roma. Gli inquirenti stanno lavorando per trovare i responsabili della sparatoria avvenuta a Tor Bella Monaca.

Indagini in corso anche con il supporto del sistema di videosorveglianza della zona.