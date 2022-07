Spari contro l’ex premier giapponese Shinzo Abe: è grave

Milano, 8 lug. (askanews) – L’ex premier giapponese Shinzo Abe è stato ferito da colpi di arma da fuoco durante un comizio. Le sue condizioni sono critiche secondo quanto confermato dal primo ministro giapponese Fumio Kishida. “Sono stato informato che si trova in condizioni molto gravi so che sta ricevendo urgenti cure salvavita prego che l’ex primo ministro Abe sopravviva”, ha detto, interrompendosi più volte per l’emozione.

“È un atto barbaro nel mezzo della campagna elettorale, base della democrazia è assolutamente imperdonabile”.