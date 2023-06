Spari in strada nel quartiere di Fuorigrotta, a Napoli. Potrebbe trattarsi di una vendetta tra clan, ma per il momento le indagini sono ancora in corso.

Spari in strada a Fuorigrotta: possibile vendetta tra clan

Momenti di grande paura nel quartiere di Fuorigrotta, a Napoli. I carabinieri della compagnia di Bagnoli, nella serata di ieri, domenica 25 giugno 2023, dopo le 19, sono dovuti intervenire di corsa in via delle Legioni, una strada centrale del quartiere. Poco prima del loro intervento, prima che venissero chiamati, degli ignoti a bordo di uno scooter avevano esploso diversi colpi d’arma da fuoco per poi scappare. Potrebbe trattarsi di una vendetta tra clan.

Spari in strada a Fuorigrotta: nessuna ipotesi esclusa

Alcune persone a bordo di uno scooter hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco per poi scappare via. Il tutto è avvenuto alla presenza di diverse persone in strada. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Bagnoli sono impegnati nelle indagini. Per il momento nessuna ipotesi è esclusa e sono stati rinvenuti e sequestrati in strada 12 bossoli calibro 9. Le indagini vanno avanti per cercare di capire l’esatta dinamica di quanto avvenuto e i motivi.