Sparisce dopo la condanna: rintracciato e arrestato

Aveva fatto perdere le sue tracce dopo aver saputo di essere stato condannato: rintracciato e arrestato uomo di 38 anni nel leccese.

Scappa dopo aver appreso la sentenza di condanna a suo carico

Aveva fatto perdere le sue tracce dopo aver appreso che la Corte di Cassazione aveva confermato la condanna a suo carico. Tuttavia, nelle scorse ore è stato rintracciato e condotto in carcere dai Carabinieri.

Il protagonista di questa fuga-lampo è Orazio Preite, 38 anni, di Taurisano, comune in provincia di Lecce, che è stato condannato per una pena residua di 16 anni e 9 mesi di reclusione per aver colpito con un cric un imprenditore in un parcheggio di un locale di Maglie.

La ricostruzione della condanna

I fatti risalgono al 2012, ma l’iter giudiziario, avviato dopo l’episodio, portò ad una condanna per tentato omicidio aggravato solo nel 2018 in primo grado, e confermata nel 2021 in Appello. Preite presentò anche ricorso, che poche settimane fa però venne valutato, lasciando intatta la sentenza della Corte d’Appello e, pertanto, rendendo definitiva la condanna.

I Carabinieri, all’atto di notificare il provvedimento, non hanno trovato Preite presso il suo domicilio.

È scattata così un’attività di ricerca che ha visto al lavoro i militari di varie stazioni, e che in poche ore ha avuto successo.