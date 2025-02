Spartivento Group cresce grazie al boom del Turismo nautico

Roma, 24 feb. (askanews) – Spartivento Group ha rappresentato l’Italia al Salone Nautico di Dusseldorf 2025, il principale evento del Nord Europa dedicato alla Blue Economy. L’azienda, guidata da Stefano Pizzi, sta vivendo una crescita significativa grazie al boom del turismo nautico in Italia.

Stefano Pizzi, CEO e Founder di Spartivento Group: “Spartivento è stato un inizio della mia passione nautica, ho cercato di sviluppare questo modello creato negli ultimi 25 anni con un salto da piccola a grande azienda. Portando nel charter nautico delle piccole modifiche, con un modello primo in Italia, evitando di fare più società e con un approccio di consulenza che ci ha portato ad essere la prima società di charter in Italia”.

Dal 2019 al 2024, il fatturato del settore charter è aumentato del 124%, la flotta è passata da 54 a oltre 130 barche e gli ospiti stagionali da 7.300 a oltre 16.000. E anche il segmento luxury, con il marchio SAILUXE di Spartivento Group, ha registrato un incremento del 450%.

Iole Pizzi, Head of Marketing Spartivento Group: “Sailuxe è un progetto partito nel 2020 perché volevamo portare qualcosa di nuovo sul mercato. Così è nato un brand ma soprattutto un format per personalizzare al massimo una vacanza 5 stelle per i nostri clienti. Grazie alla flotta Lagoon e ai servizi”.

Focus dunque sull’equipaggio, con una formazione d’eccellenza grazie anche alla collaborazione ad esempio con la Gambero Rosso Academy per la formazione degli chef di bordo, o con la scelta selezionatissima di prodotti, così come nella selezione degli itinerari più suggestivi delle coste italiane.

Ora si guarda anche alla proiezione internazionale: “La mia idea – prosegue Pizzi – è quella di esportare il modello Spartivento dopo 25 anni di Made in Italy, per crescere aprendo altre basi in altre parti del mondo”.