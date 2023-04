Nelle scorse ore si è tenuto ad Indio, in California, il primo dei due weekend del celebre festival Coachella 2023, uno degli eventi musicali più importanti al mondo. Questa edizione, purtoppo, verrà anche ricordata per un brutto incidente capitato ad una delle maestranze al lavoro nella suggestiva location.

È possibile farsi un’idea del dramma accaduto nel corso della seconda giornata del festival californiano grazie ad un video in esclusiva condiviso dal magazine TMZ.

Nel filmato si vede una ballerina mangiafuoco esibirsi sul palco, quando all’improvviso un’altra donna, appesa a diversi metri d’altezza, è precipitata di fronte ai suoi occhi e a quelli dei numerosi spettatori presenti all’evento.

Come riporta TMZ non è chiara con esattezza la dinamica dei fatti. La donna, infatti, potrebbe essere scivolata dal supporto dove si era appesa per esibirsi: potrebbe quindi avere avuto dei problemi alla gamba o una temporanea perdita di conoscenza che ha provocato la caduta.

In men che non si dica, la ragazza che si stava esibendo è stata soccorsa dai medici sul posto, chiamati immediatamente dai presenti, fra i quali c’erano anche molti dei suoi colleghi acrobati.

La donna, di cui non si conoscono ancora le condizioni di salute, è apparsa immobile e priva di sensi appena i soccorsi sono arrivati: tuttavia, sembra che quando è stata sollevata e portata via sul trasportino avrebbe fatto un occhiolino ai presenti, per rassicurare tutti quelli che si erano preoccupati per lei.

Sgomento nel pubblico del Coachella che ha assistito alla scena: in molti hanno chiesto al dj di smettere di spegnere la musica in segno di rispetto; una ragazza del pubblico, a quanto pare, sarebbe addirittura svenuta subito dopo aver visto l’acrobata cadere a terra.

Ecco il video di quello che è successo.

Are concerts becoming to dangerous? 😳😱..there have been numerous deadly accidents that have happened recently during concerts and Coachella was not accident free at all 😭..a female acrobat fell from the sky during the concert 😭 #COACHELLA2023 #Coachella pic.twitter.com/L4sWYlBy8h

— bwill (@skyballer77) April 16, 2023