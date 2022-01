Un drammatico incidente stradale si è consumato in Irlanda nel primo giorno del 2022: il bilancio è di tre morti e tre feriti.

In Irlanda, in quella che si sarebbe dovuta configurare come una giornata di festa, felicità e spensieratezza, si è consumato un drammatico incidente stradale, che ha spezzato tre giovani vite e ha causato il ferimento di altre tre persone.

Ecco tutti i dettagli circa lo spaventoso sinistro consumatosi sulla N52, nella giornata di Capodanno 2022.

Terribile incidente stradale in Irlanda: tre persone perdono la vita a Capodanno

Un terribile incidente stradale si è verificato in Irlanda, nel primo giorno del 2022, più precisamente intorno alle ore 16:45, nei pressi dello svincolo N52 a Kells, appena fuori dalla nota autostrada M3.

Stando a quanto si apprende dalle principali fonti d’informazione locali, l’incidente ha visto il coinvolgimento di due auto e ha causato la morte di tre persone e il ferimento di altre tre.

Terribile incidente stradale in Irlanda: chi sono le tre vittime?

Saoirse Corrigan e il compagno Shane Gllchrist sono due delle vittime dell’incidente che si è verificato a Kells, nella contea di Meath, nella giornata del primo gennaio 2022, oltre a loro c’è una terza vittima, si tratta di una donna di circa 20 anni, che si trovava alla guida di uno dei due mezzi rimasti coinvolti nel sinistro.

La donna di 20 anni, in seguito all’impatto con l’altra autovettura, era stata trasportata d’urgenza in ospedale, a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente, ma purtroppo una volta giunta presso la struttura ospedaliera, la giovane è deceduta senza lasciare alcuna possibilità ai sanitari di salvarla.

Terribile incidente stradale in Irlanda: tre bambini feriti

Tra i feriti del gravissimo incidente che si è consumato in Irlanda nella giornata di Capodanno 2022, vi sono tre bambini, nello specifico due bambine e un bambino di 12 anni, quest’ultimo sarebbe in gravi condizioni, mentre le due piccole non sarebbero in pericolo di vita.