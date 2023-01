Spaventoso terremoto del 7° grado Richter alle isole Vanuatu: smentita l'allerta tsunami

Paura nelle isole Vanuatu, uno stato insulare dell’oceano Pacifico.

Nel pomeriggio di oggi (secondo il fuso italiano, in loco è notte) un terribile terremoto superiore al grado 7 della scala Richter ha colpito l’arcipelago.

In un primo momento si è detto che il sisma, prodottosi ad una profondità di circa 10 km, avrebbe immediatamente fatto scattare l’allerta tsunami per un raggio di 300 km (queste le informazioni riportate da Proteccion Civil Net su Twitter): per fortuna il pericolo che una onda anomala potesse travolgere le isole è rapidamente sfumato.

La smentita rispetto ad un rischio tsunami è arrivata a pochi minuti dall’evento sismico da parte dello U.S. Tsunami Warning System, il sistema USA che tiene monitorato il rischio che tali disastri naturali possano accadere. Non c’è dunque al momento nessun rischio per le coste delle “vicine” Australia e Nuova Zelanda.

I dettagli sul sisma

A pochi minuti dal terrificante sisma hanno iniziato ad emergere i primi dettagli dell’evento sismico, la cui magnitudo si attesterebbe sui 7,2 gradi della scala Richter.

Un terremoto davvero devastante che, alla luce della posizione del suo epicentro, potrebbe scatenare un altrettanto pericoloso tsunami.

L’epicentro del sisma è stato individuato a circa 69 kilometri a nord-ovest di Luganville, la seconda per popolazione delle isole Vanuatu: la terra ha tremato in tutto l’arcipelago, compresa la cittadina di Port Olry, villaggio di lingua francofona nell’isola di Espiritu Santu.