Spazi abitabili: quando e come effettuare un ampliamento della casa con una veranda

La voglia di sfruttare al massimo lo spazio esterno e il desiderio di godere di un ambiente confortevole e luminoso 365 giorni l’anno sono tra le motivazioni principali che portano i proprietari di casa a realizzare una veranda. Questa soluzione si presta a molteplici interpretazioni e dona un grande valore aggiunto alla propria abitazione, la quale potrà godere di una superficie extra da personalizzare a piacimento.

La veranda può essere utilizzata per diversi scopi: grazie all’isolamento dall’esterno, infatti, offre una temperatura gradevole sia d’inverno che d’estate, permettendo agli abitanti della casa di viverla a pieno. Qui ci si può ritrovare per passare del tempo insieme, per rilassarsi, ma anche per praticare i propri hobby, come ad esempio la palestra o il giardinaggio.

Naturalmente, è possibile procedere all’ampliamento della casa con una veranda rivolgendosi a professionisti del settore come AKENA, realtà specializzata nella realizzazione di strutture di design personalizzabili a 360 gradi.

A seconda dello stile architettonico che caratterizza l’immobile, per esempio, si potrà scegliere una struttura tradizionale oppure una dalle linee moderne ed essenziali, magari già integrata con un sistema di illuminazione a LED.

Come ampliare la casa con una veranda

La veranda è una scelta ideale per chiunque desideri ricavare uno spazio extra a ridosso della propria abitazione. Per procedere bisogna ovviamente disporre di una superficie abbastanza grande che ospiti l’ampliamento, il quale in genere è posizionato in continuità con la zona giorno (il soggiorno o la cucina), in modo da creare un ambiente aggiuntivo nel quale trascorrere il tempo, anche se nulla vieta di collocarlo davanti alle camere da letto.

Sul mercato esistono diverse opzioni per quanto riguarda forme e dimensioni, tuttavia il primo aspetto da considerare quando si sceglie di aggiungere un ambiente all’abitazione è sicuramente lo stile di quest’ultima. Se la casa è moderna, priva di elementi decorativi e declinata nei toni del bianco, del grigio o del nero, anche la veranda dovrà seguire questo stile; al contrario, se la struttura è tradizionale, allora si potrà giocare maggiormente con i colori e con i dettagli.

Per chi desidera un ambiente luminoso ma allo stesso tempo ben isolato e confortevole, può essere interessante la proposta di veranda con muretto ideata da Akena. L’azienda, che è leader a livello europeo nella progettazione e realizzazione di verande e pergole personalizzabili, ha ideato una struttura che garantisce un ottimo grado di isolamento termico grazie a uno strato di lana di vetro spesso 15 cm che, in quanto a protezione, è paragonabile a un pannello di cartongesso.

Come personalizzare la veranda

Le verande si possono personalizzare in molti modi, a cominciare dalla tipologia di tetto. Sono disponibili, infatti, versioni con il tetto piatto, curvo oppure con la parte superiore realizzata in pannelli di vetro, ideale per chi desidera che lo spazio sia sempre molto luminoso.

AKENA, ad esempio, propone la possibilità di inserire dei lucernari, sia in monopendenza che a doppia pendenza, ai quali si possono abbinare diverse opzioni per quanto riguarda il vetro.

Il vetro isolante dotato di rivestimento Argon, ad esempio, si caratterizza per delle ottime prestazioni termiche, mentre la versione in SageGlass è dotata di una speciale tecnologia che permette di modulare l’entrata dei raggi solari (e, di conseguenza, della luce) assecondando le esigenze degli abitanti della casa.