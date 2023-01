Spazi da non perdere, a Caivano rinascono spazi e persone

Roma, 11 gen. (askanews) – Lo sport, la cui utilità è indiscutibile dal punto di vista del benessere fisico, può avere spesso un vero e proprio ruolo

salvifico anche per la crescita e il benessere sociale delle persone, a partire dai più piccoli, ma anche dei luoghi. È ciò che accade a Caivano (Na), nel quartiere Parco Verde, dove è stato inaugurato un campo polivalente che offre a centinaia di bambini la possibilità di allontanarsi dal contesto stare insieme

praticando diverse discipline sportive.

Il quartiere, noto e raccontato soprattutto per la presenza della criminalità organizzata, che rischia di condizionare le vite dei ragazzi, è al centro del progetto “La bellezza necessaria” che non solo promuove la pratica sportiva come strumento di crescita sana ma, come suggerisce il titolo, si propone anche di riqualificare un’area degradata restituendole bellezza e quindi

rendendola fruibile da parte dei cittadini.

La riqualificazione dello spazio in Viale Tulipano, in particolare, che ha portato alla realizzazione del campo polivalente, è stata possibile grazie a una proficua

collaborazione tra diversi partner tra cui il Comune di Caivano, la Fondazione CON IL SUD che ha selezionato e sostiene il progetto, e diverse organizzazioni del terzo settore come l’associazione Un’infanzia da vivere, che da anni ormai

rappresenta un presidio di comunità sul territorio, e la Uisp, che nella convinzione che lo sport rappresenti un bene sociale lavora proprio per renderlo un diritto per tutti e tutte.

A raccontarlo, nel video, sono i protagonisti di questa collaborazione.

