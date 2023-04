Spazi da non perdere, a Napoli nuova vita ex ambulatorio Moscati

Roma, 13 apr. (askanews) – Il presidio sanitario polispecialistico “Ambulatorio Purgatorio ad Arco” è uno spazio di 200 mq ristrutturato e allestito dalla Fondazione Massimo Leone onlus e ospitato nei locali concessi in comodato d’uso dall’Opera Pia Purgatorio ad Arco onlus, nel centro storico di Napoli. L’ampio spazio, rimasto inutilizzato per molto tempo, è lo stesso in cui negli anni Venti l’allora medico, oggi Santo, Giuseppe Moscati curava gratuitamente i poveri e gli emarginati.

Presso l’ambulatorio sono offerte gratuitamente visite odontoiatriche, cardiologiche, dermatologiche e consultazioni per l’area della medicina generale, dell’otorinolaringoiatria, pneumologia, ginecologia, oculistica, psichiatria con azioni di orientamento e filtro al Servizio Sanitario Nazionale.

Tutto questo avviene grazie al progetto Opera 5 promosso dal Pio Monte della Misericordia e realizzato con il sostegno della Fondazione CON IL SUD e di altri finanziatori privati. La Fondazione Massimo Leone onlus, che dal ’97 gestisce l’ambulatorio a bassa soglia “Beato Luigi Palazzolo”, amplia così le attività ambulatoriali offerte alle fasce deboli con 5 sale attrezzate con apparecchiature mediche tecnologicamente avanzate e un nuovo reparto odontoiatrico.

Il nome del progetto richiama la quinta opera della misericordia: curare gli ammalati, proprio come affrescato dal capolavoro di Caravaggio custodito nella Chiesa seicentesca del Pio Monte della Misericordia. Attraverso il supporto e il potenziamento delle attività già realizzate dai partner di progetto, l’iniziativa si pone l’obiettivo di migliorare la qualità della vita di persone che vivono in forte stato di indigenza o emarginazione, con gravi problemi di salute o con disabilità.

