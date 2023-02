Spazi da non perdere, area giochi per i bambini quartiere Kalsa

Spazi da non perdere, area giochi per i bambini quartiere Kalsa

Roma, 2 feb. (askanews) – Quando uno spazio pubblico torna a disposizione della collettività è sempre una buona notizia. Quando il progetto di riqualificazione coinvolge direttamente i residenti, diventa anche una buona pratica da replicare.

A Palermo, è stata inaugurata la prima delle tre aree del percorso Kalsa-mare che unisce simbolicamente piazza Magione con il Parco della Salute in una delle azioni del progetto “Sport Popolare in Spazio Pubblico” sostenuto da Fondazione CON IL SUD, attualmente in corso nel quartiere Kalsa di Palermo.

Le tre nuove aree ludico sportive nascono grazie a dei percorsi di “progettazione partecipata” che coinvolgono bambini e bambine, genitori, insegnanti, residenti, associazioni e pubblica amministrazione.

Per l’intervento di recupero e manutenzione dell’area di Piazza Magione è stato avviato un confronto con gli abitanti del quartiere e i bambini e le bambine della scuola Ferrara dell’Ics Rita Borsellino: questo ha permesso di installare un nuovo grande scivolo, richiesto dai bambini stessi, e di sostituire alcuni dei giochi che l’usura ha reso degradati e pericolosi.

Anche la campagna di raccolta fondi, che ha permesso la realizzazione dei lavori, ha un significato particolare, perché ha coinvolto 10 imprenditori e commercianti che hanno trovato la forza e il coraggio di opporsi al racket delle estorsioni e che fanno parte della rete di Addiopizzo. La attività di manutenzione e riqualificazione, invece, sono state svolte da persone provenienti da percorsi di giustizia riparativa.

Il progetto, che ha come obiettivo quello di costruire comunità e creare relazioni attraverso lo sport, è coordinato dall’associazione Handala e coinvolge come partner tutte le realtà che insistono in quel territorio da diversi anni: Comitato Addiopizzo, booq, SEND, Comune di Palermo, VIVI Sano Onlus, Uisp Palermo, Asd Baskin Palermo e Istituto Comprensivo Rita Borsellino.

