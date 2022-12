Spazi da non perdere, centro Bella Piazza per la socialità

Roma, 14 dic. (askanews) – Un centro per accogliere, integrare e soprattutto recuperare quegli spazi di socialità che la pandemia ha negato. Un centro

per fare la differenza nel territorio di Cropani, in Calabria, e nei comuni più vicini. Con queste premesse è stato recuperato uno spazio inutilizzato della parrocchia trasformandolo in un luogo di aggregazione, il Centro Bella Piazza, promosso dall’Associazione Ginevra e sostenuto della Fondazione CON IL

SUD, che da qualche settimana è in funzione nella comunità di Cropani, nel Catanzarese.

Il centro ha l’ambizione di diventare un punto di riferimento per tutte le fasce della popolazione, affinché “nessuno si senta solo”.

L’inaugurazione della struttura di via Gramsci, negli ex locali della chiesa di Sant’Antonio, è il frutto di un lavoro che è andato avanti per mesi e che ha visto un gruppo di donne partire da un sogno, trasformarlo in idea e condurlo alla sua realizzazione con forza e determinazione.

Un progetto reso possibile grazie alla capacità di fare rete sul territorio, coinvolgendo i comuni di Cropani, Petronà e Belcastro, una scuola, la parrocchia e le associazioni.

