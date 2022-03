“Spazi da non perdere”: Con Magazine narra esperienze di recupero

Roma, 31 mar. (askanews) – Quando cittadini, organizzazioni di terzo settore e in generale le “comunità” dei territori si organizzano per contribuire attivamente alla cura del nostro patrimonio, tanti spazi e luoghi abbandonati o inutilizzati, da spreco diventano opportunità e quindi sono davvero “beni comuni”.

È questo il focus del nuovo approfondimento “Spazi da non perdere” di Con Magazine, un tema che sarà aperto tutto l’anno per raccogliere storie ed esperienze di recupero, valorizzazione e condivisione di spazi in chiave comunitaria, da Nord a Sud, in tutto il Paese.

Il video editoriale sul tema è di Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione CON IL SUD, che nel suo intervento pone l accento sulla “sostenibilità generale” legata al riuso e alla valorizzazione, perché utilizzare spazi e strutture preesistenti significa non sfruttare ulteriore territorio. Inoltre, Borgomeo sottolinea due altre, importanti, questioni. Il secondo aspetto riguarda le politiche che spesso non considerano questi spazi come opportunità e ricchezza e non tengono conto del valore della manutenzione: gli interventi su Con Magazine dimostrano come sia valido esattamente il contrario.

Il terzo elemento, infine, è l’identificazione comunitaria che deriva dal riutilizzare un bene abbandonato o inutilizzato. Nelle storie che narra Con Magazine, gli spazi sono diventati motivo di speranza, anche attraverso il dialogo con il Terzo settore .

Ed è proprio attraverso le organizzazioni di Terzo settore impegnate nei processi di “cambiamento” che si trovano storie ed esperienze di beni confiscati alle mafie che diventano luoghi aperti alla comunità e buone pratiche di economia civile; di beni culturali inutilizzati che “riaprono” attuando processi partecipativi; di edifici scolastici che ospitano laboratori, attività sportive ed extra scolastiche per la crescita dei più piccoli; di tanti altri spazi e luoghi che ritornano a essere di tutti, interessando soprattutto i giovani.

Come di consueto, in questo percorso editoriale Con Magazine ha coinvolto i referenti della comunicazione dei progetti sostenuti dalla Fondazione CON IL SUD e da Con i Bambini per costruire un “racconto collettivo” attorno a un tema che pone al centro la partecipazione delle comunità locali per rendere aperti e pienamente fruibili gli spazi delle nostre città. Sono oltre 90 le organizzazioni che hanno aderito, partecipando agli incontri di redazione e successivamente inviando idee, spunti e video che saranno pubblicati, da oggi e nelle prossime settimane, sul magazine.

Accanto alle esperienze di “comunità educante” e al racconto del “processo partecipativo” che caratterizza la valorizzazione di questi spazi, saranno ospitati altri spunti, dati e commenti che possano aiutare a comprendere meglio, tutti, Fondazioni, Terzo settore, Pubblica Amministrazione, mondo imprenditoriale, come questi “spazi da non perdere” siano davvero delle opportunità di crescita umana e sociale, occasione di sviluppo.