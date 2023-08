Spazi da non perdere, custodi del Bello contro degrado città

Roma, 3 ago. (askanews) – Combattere il degrado e l’emarginazione sociale in un’unica soluzione.

È questo l’obiettivo del progetto Custodi del Bello che mira a recuperare spazi comuni e aree degradate attraverso l’impiego di persone in situazione di difficoltà.

Il progetto, promosso da Consorzio Communitas, Fondazione Angeli del Bello e Associazione Extra Pulita, è già presente a Milano, Roma, Firenze, Brescia e Savona, a cui si sono appena aggiunte 5 città del Sud Italia grazie al sostegno di Fondazione Con il Sud e Caritas Italiana. I Custodi del bello saranno attivati a Caltanissetta, Bari, Bitonto, Cagliari e Matera a cui si potrebbero aggiungere altre città meridionali. Nei prossimi 36 mesi solo in questi cinque centri oltre 200 persone in situazioni di difficoltà saranno inserite in percorsi formativi e lavorativi che le vedranno impegnate nel rendere i quartieri più belli e vivibili. Saranno 44 le squadre di lavoro che si prenderanno cura di strade, parchi, giardini, monumenti e luoghi di aggregazione come scuole e piazze.

L’iniziativa è stata presentata lo scorso 7 luglio nella sede di Fondazione Con il Sud a Roma, con la presenza di alcuni rappresentanti delle istituzioni comunali coinvolte.

www.conmagazine.it