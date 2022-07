Spazi da non perdere, da terreno abbandonato a Ecoparco inclusivo

Roma, 27 lug. (askanews) – Nella cornice dei Monti Picentini, affacciato sul golfo di Salerno tra la costiera amalfitana e la costiera cilentana e sui

templi di Paestum, nasce Cometa Park: un parco di oltre 8 ettari, eco-friendly ed accessibile, adatto a grandi e piccoli.

Il parco è il frutto di un intervento di riqualificazione di terreni abbandonati promosso dal progetto Cometa, sostenuto da Fondazione CON IL SUD e Enel Cuore Onlus nell’ambito del bando “Terre Colte” rivolto proprio al recupero e alla valorizzazione di terreni incolti o non utilizzati nelle regioni meridionali,

anche in ottica di inclusione sociale.

Il progetto ha previsto l’attivazione di sei percorsi di tirocini finalizzati all’inserimento lavorativo destinati a persone con fragilità, giovani del territorio e migranti che hanno potuto acquisire nuove competenze in giardinaggio, agricoltura, manutenzione, accoglienza, cura degli animali, accompagnamento

turistico e trasformazione dei prodotti.

Cometa Park presenta al suo interno diversi spazi: è possibile visitare l’Apipark, dedicato all’apicoltura, e attraversare l’uliveto e il frutteto, in un’unica, immersiva, esperienza di natura e benessere.

E’ inoltre presente uno spazio dedicato alla didattica, un’area per la cura degli animali e un punto di

osservazione astronomica. E’, dunque, un luogo che unisce attività di tipo educativo, ricreativo e di agricoltura sostenibile ma anche di produzione di miele, olive, frutta, erbe aromatiche e ortaggi. Della manutenzione degli spazi e della gestione delle varie attività si occupano le persone coinvolte

nei tirocini formativi, due delle quali sono state contrattualizzate dalla cooperativa sociale Capovolti.

L’ecoparco rappresenta una terra di opportunità a 360 gradi: per i terreni che tornano a vivere, per le persone che possono apprendere un nuovo lavoro e per i visitatori che possono immergersi in una bellezza naturale finora nascosta.

www.conmagazine.it