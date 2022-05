Spazi da non perdere, piccoli Ciceroni alla scoperta delle città

Roma, 9 mag. (askanews) – Dei piccoli ciceroni alla scoperta dei luoghi importanti per loro e per i propri compagni: questa l esperienza vissuta dagli

studenti degli Istituti Comprensivi pugliesi Morea Tinelli di Alberobello e Marconi Oliva di Locorotondo, che hanno realizzato i video grazie al progetto Piccoli che Valgono! selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

In un primo momento, i ragazzi sono stati coinvolti, con i loro compagni, in attività di ricerca-azione finalizzate alla costruzione di comunità di pratiche in cui gli studenti potessero confrontarsi sui luoghi per loro significativi, sui diritti ed i doveri che si possono giocare all interno di questi luoghi e sulle possibilità trasformative che possono mettere in campo nella comunità in cui vivono.

Grazie alle attività collaborative e di gamification all’interno delle classi e tra le classi, è stata, così, realizzata una mappa interattiva di comunità che racconta il territorio visto dai piccoli. Gli studenti hanno individuato luoghi per loro

importanti ed hanno costruito dei contenuti personalizzati (immagini, testi, video) per raccontare con i propri occhi e la propria voce i vissuti rispetto a questi luoghi. Al centro dell attività, dunque, vi è stata la volontà di costruire con i ragazzi il senso delle esperienze che vivono attraversando i diversi contesti, cogliendo e proponendo diritti, doveri, trasformazioni possibili.

Questo lavoro basato sui principi dell educazione civica, naturalmente, è stato

influenzato dalla pandemia e dalla necessità di incontrarsi in online per realizzare le attività. Dopo mesi di interazioni a distanza, i ragazzi hanno potuto incontrarsi in presenza e presentare i luoghi significativi per

loro e per i propri compagni, attraversando passioni, paure, speranze sul proprio futuro.