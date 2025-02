Spazi urbani, Capaccioli: essere umano torni al centro scelte

Roma, 19 feb. (askanews) – “Le città rappresentano il cuore pulsante della nostra società, ma spesso il loro sviluppo avviene a scapito dell’equilibrio tra progresso tecnologico e benessere umano. Con questo libro, ho cercato di offrire un contributo concreto alla riflessione su come ripensare gli spazi urbani, affinché siano in grado di rispondere alle sfide della modernità senza dimenticare le necessità fondamentali della vita umana. L’integrazione di innovazione, sostenibilità e inclusione sociale è la chiave per costruire un futuro in cui le città non siano solo luoghi di sviluppo economico, ma anche ambienti in cui ciascun individuo possa vivere dignitosamente, partecipare attivamente e godere di un’alta qualità della vita. Solo così possiamo davvero pensare a un progresso che sia compatibile con l’umanità e il benessere collettivo.”

Lo ha dichiarato il presidente di GBC Italia Fabrizio Capaccioli in occasione della presentazione del suo libro “Urbano e Umano: ripensare le città per un equilibrio tra progresso e umanità”.

Un evento di rilevanza che ha raccolto l’interesse di esperti, istituzioni e cittadini sul tema della sostenibilità urbana e del rapporto tra città e qualità della vita. Il saggio scritto da Capaccioli esplora con approccio sociologico e interdisciplinare le dinamiche che legano lo sviluppo urbano alla vita sociale e culturale delle persone, ponendo particolare attenzione alla sfida di creare città che siano al contempo tecnologicamente avanzate e attente al benessere umano. In un’epoca di rapida urbanizzazione e innovazione, l’autore esamina come le politiche pubbliche, le infrastrutture, la trasformazione degli spazi urbani e le dinamiche sociali influiscano sulla costruzione di un futuro sostenibile e inclusivo. Un ampio focus è dedicato alla governance urbana, con riflessioni su come le città possano evolversi per rispondere ai bisogni dei cittadini, senza sacrificare l’ambiente e la qualità della vita. La decarbonizzazione e lo sviluppo sostenibile sono temi cruciali che l’autore affronta con proposte concrete e modelli innovativi.