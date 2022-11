Spazio, accordo sui lanciatori fra Italia, Francia e Germania

Roma, 22 nov. (Adnkronos) - Firmata a Parigi una dichiarazione congiunta sui lanciatori spaziali fra Italia-Francia-Germania. Lo annuncia il ministero delle Impresee del made in Italy in un Tweet. "L’intesa tra Francia, Germania e Italia sul futuro dei lanciatori europei è un buon ...

Roma, 22 nov.

(Adnkronos) – Firmata a Parigi una dichiarazione congiunta sui lanciatori spaziali fra Italia-Francia-Germania. Lo annuncia il ministero delle Impresee del made in Italy in un Tweet. "L’intesa tra Francia, Germania e Italia sul futuro dei lanciatori europei è un buon inizio anche per la Conferenza Esa. Con i colleghi Le Maire e Habeck abbiamo indicato la strada della autonomia strategica europea di cui Italia è protagonista con la sua industria di eccellenza" scrive il ministro Adolfo Urso che ha la delega allo Spazio.