Spazio aereo tra modernizzazione e sostenibilità, le nuove sfide

Roma, 7 dic. (askanews) – Modernizzare lo spazio aereo attraverso una continua innovazione, all’insegna della sostenibilità. Questo l’obiettivo dell’Italian National Airspace Strategy, su cui si è fatto il punto in un report realizzato da Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, Enav, la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia e Iata, International air transport association.

La modernizzazione dello spazio aereo è la principale attività dell’Enav, uno dei migliori service provider in Europa in termini di performance e puntualità, come spiega l’amministratore delegato della società, Paolo Simioni: “la strategia è quella di valorizzare al meglio questa risorsa che è un volano per il sistema paese, non solo per il settore dell’aviazione.

Dobbiamo sfruttare la digitalizzazione e l’innovazione per rendere questa risorsa più efficiente possibile e lo stiamo facendo attraverso dei progetti di innovazione dei nostri sistemi: penso al progetto delle torri digitali, penso al progetto dei centri hub delle torri digitali, ma non solo, ai tool di intelligenza artificiale che ci consentono una migliore e più efficiente gestione del traffico con la fasi di avvicinamento, ad esempio attraverso il progetto Aman e un approccio più sostenibile di questa risorsa attraverso efficientamenti che già sono in essere, ad esempio il free route che consente il sorvolo dei nostri cieli attraverso una traiettoria lineare anziché spezzettata, consentendo un forte risparmio sia in termini di consumo di carburanti che di emissioni in atmosfera di CO2″.

Il miglioramento nella gestione dello spazio aereo superiore, sostituendo la struttura delle rotte fisse con il concetto di Free Route Airspace, che permette agli aerei di seguire percorsi di volo ottimizzati senza restrizioni, ha permesso, dal 2016, di risparmiare circa 600 mila tonnellate di CO2.