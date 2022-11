Spazio: astronauta Parmitano, 'missione Artemis grandissima emozione e tantissime persone'

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "E' una grandissima emozione credo per tutti qui". A scandirlo, parlando con l'Adnkronos, è l'astronauta italiano dell'Esa, Luca Parmitano, che commenta così, intervistato dall'Adnkronos in diretta dagli Usa, il lancio oggi...

Roma, 16 nov.

(Adnkronos) – "E' una grandissima emozione credo per tutti qui". A scandirlo, parlando con l'Adnkronos, è l'astronauta italiano dell'Esa, Luca Parmitano, che commenta così, intervistato dall'Adnkronos in diretta dagli Usa, il lancio oggi della prima missione del grande programma lunare Artemis di Nasa e Esa partner e che vede anche l'Italia in prima linea con l'Asi.

"E' un emozione per tantissime persone, a 'bordo' c'è tanta umanità che volerà oggi con Artemis, ci sono tutti i sogni, tutto il lavoro e tutta la vita delle tante persone che hanno lavorato al progetto ed è per questo che adesso, qui, siamo tutti emozionati" commenta ancora l'astronauta Luca Parmitano.

(di Andreana d'Aquino)