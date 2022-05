Spazio, Avio: "Successo test motore green per lanciatore Vega E"

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – Passi avanti per il nuovo lanciatore spaziale Vega E che porterà satelliti leggeri e il cui primo volo è programmato per il 2026. Avio ha reso noto che il nuovo motore M10 a ossigeno e metano liquido per Vega E è stato testato con successo ieri nel poligono Sptf (Space Propulsion Test Facility) di Avio a Salto di Quirra in Sardegna.

Il propulsore, sviluppato da Avio con una classe di spinta di 10 tonnellate, è il primo del suo genere ad essere testato con successo in Europa.

Avio spiega che M10 rappresenta, a tutti gli effetti, un motore green di nuova generazione, realizzato con tecnologie di additive layer manufacturing (Alm). Il motore M10 è parte dello sviluppo del lanciatore Vega E che, al momento, è nella fase di sviluppo ed è un progetto coordinato dall’Esa (European Space Agency) finalizzato a qualificare la versione successiva a Vega C a partire dal 2026.