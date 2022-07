Spazio, Biden svela la prima immagine del telescopio Webb

Washington, 12 lug. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha svelato svela la prima immagine del telescopio James Webb. In un evento di anteprima alla Casa Bianca a Washington. Il presidente era accompagnato dalla sua vice Kamala Harris e dal numero uno della Nasa Bill Nelson. “La prima immagine dal telescopio Webb rappresenta un momento storico per la scienza e la tecnologia, per l’stronomia e l’esplorazione spaziale.

Ma anche per l’America e tutta l’umanità”, ha twittato Biden

La Nasa in collaborazione con Esa (Agenzia spaziale europea) e Csa (Agenzia spaziale canadese), rilascerà la serie completa delle prime immagini a colori e dei dati spettroscopici di Webb durante una trasmissione televisiva, dal Goddard Space Flight Center della Nasa a Greenbelt, nel Maryland.

“Questa prima immagine del telescopio spaziale James Webb della Nasa è l’immagine a infrarossi più profonda e nitida dell’universo lontano fino ad oggi.

Conosciuto come il primo campo profondo di Webb, questa immagine dell’ammasso di galassie Smacs 0723 è traboccante di dettagli. Migliaia di galassie, inclusi gli oggetti più deboli mai osservati nell’infrarosso, sono apparse per la prima volta alla vista di Webb. Questa fetta del vasto universo copre una porzione di cielo grande all’incirca come un granello di sabbia tenuto a distanza di un braccio da qualcuno a terra”, spiega la Nasa.