Spazio, Cirielli: missione Ax-3, Italia punta su accordo con Usa e Nasa

Cape Canaveral, 19 gen. (askanews) – “Il governo italiano punta molto su questo accordo con Usa e Nasa per approfondire la nostra ricerca e dare un contributo importante che si riverbera sulle nostre industrie; l’industria dell’aerospazio è importante, è soprattutto l’avventura per il futuro che può rappresentare una grande sfida che si misura in termini di risultati scientifici ed economici”. Lo ha detto Edmondo Cirielli, viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da Cape Canaveral, in Florida, in occasione del lancio della missione Ax-3 della società aerospaziale statunitense Axiom Space con a bordo il colonnello dell’Aeronautica italiana Walter Villadei.

