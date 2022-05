Spazio, Colao: "Motore M10 per Vega passo avanti tecnologico importante"

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – "Il successo del primo test di accensione del motore Green M10 è un importante passo avanti tecnologico e strategico per i sistemi avanzati di accesso allo Spazio". A rilevarlo è il ministro dell’Innovazione tecnologica e Transizione digitale Vittorio Colao in merito al test per il nuovo motore M10 a ossigeno e metano liquido di Avio per il lanciatore Vega.

"Il governo – sottolinea Colao- sostiene progetti come questo che espandono le capacità industriali italiane con tecnologie innovative e rafforzano la nostra partecipazione all’economia dello spazio e ai servizi a terra ad essa collegati".

Il ministro evidenzia inoltre che "questi successi si basano sulla filiera di grandi, medie e piccole aziende che partecipano a un'economia strategica per il programma di innovazione del governo".