Spazio: contratto Asi e Thales Alenia Space, al via Prisma seconda generazione** (2)

(Adnkronos) – Prisma2G è stato realizzato da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, guidato da Thales Alenia Space Italia. Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%) sarà responsabile del design del sistema end-to-end e del nuovo satellite, mentre Leonardo del nuovo payload iperspettrale di Prisma Second Generation.

Telespazio, una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%), sarà responsabile delle attività per la definizione del segmento di terra del programma, in particolare dei requisiti e dell’architettura di sistema. e-Geos, società di Telespazio (80%) e Asi (20%), sarà responsabile dell’analisi degli scenari di mercato in cui Prisma2G si troverà ad operare e supporterà Leonardo nella definizione dei requisiti degli utenti. Sitael, azienda spaziale parte del Gruppo Angel, parteciperà ai trade-off di satellite e di piattaforma.