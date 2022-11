Spazio, è partita Artemis 1, in viaggio verso la Luna

Spazio, è partita Artemis 1, in viaggio verso la Luna

Spazio, è partita Artemis 1, in viaggio verso la Luna

Roma, 16 nov. (askanews) - La missione spaziale Artemis 1 è partita verso la Luna. Il lancio dello Space Launch System della Nasa è avvenuto dal Kennesy Space Center a Cape Canaveral. Questa mattina il lancio aveva subito un piccolo ritardo per "un problema che ha causato una perdita di segnal...

Roma, 16 nov. (askanews) – La missione spaziale Artemis 1 è partita verso la Luna. Il lancio dello Space Launch System della Nasa è avvenuto dal Kennesy Space Center a Cape Canaveral.

Questa mattina il lancio aveva subito un piccolo ritardo per “un

problema che ha causato una perdita di segnale da un sito radar”, risolto in poco tempo dai tecnici della Nasa.

La missione Artemis 1 arriva 50 dopo la missione Apollo, non ci sono astronauti a bordo ma è il primo passo per far tornare l’uomo sulla Luna.

E c’è anche un po’ di Italia con il cubesat italiano Argomoon realizzato da Argotech, un’azienda torinese.