Spazio, ecco l'equipaggio di "Artemis 2" che volerà verso la Luna

Milano, 4 apr. (askanews) – Segnatevi questi nomi perché rimarranno nella storia, soprattutto in quella delle esplorazioni spaziali; sì perché Cristina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman e Jeremy Hansen sono i componenti della missione lunare “Artemis 2” che, più di 50 anni dopo l’ultima missione Apollo, è pronta a riportare l’umanità verso la Luna.

Non ci sarà un allunaggio vero e proprio; questa, infatti, sarà una sorta di prova del 9. Dopo Artemis 1 che ha portato la navetta Orion in orbita intorno alla Luna senza equipaggio per testare tutti i sistemi, ora si fa il bis per una missione di circa 10 giorni ma, questa volta, a bordo ci saranno degli astronauti.

E che astronauti. Tanto per cominciare, due importanti novità rispetto alle missioni Apollo: Cristina Koch, specialista di missione sarà la prima donna della storia ad essere assegnata a una missione lunare, così come il pilota, Victor Glover sarà il primo afroamericano di sempre a vedere da vicino il nostro satellite naturale, compresa la sua faccia nascosta. Nella capsula che partirà da Cape Canaveral a bordo del razzo SLS (Space Launch System), ci saranno con loro il comandante Reid Wiseman e lo specialista di missione Jeremy Hansen. Lancio previsto nel novembre 2024.

“Il più grande e potente razzo del mondo li lancerà in cielo e li porterà nello Spazio – ha spiegato il numero 1 della Nasa, Bill Nelson – abbiamo scelto di tornare sulla Luna e poi di andare su Marte e lo faremo tutti insieme, perché nel 21° secolo la Nasa esplora il Cosmo con i suoi partner internazionali”.

Tra questi, naturalmente ci sono anche l’Agenzia Spaziale Europea e l’Agenzia Spaziale Italiana che stanno contribuendo fattivamente alla realizzazione del programma Artemis anche attraverso l’industria aerospaziale italiana.