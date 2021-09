Spazio, Esa annuncia il successo del test di perforazione in profondità di ExoMars

Roma, 15 sett. (Adnkronos) – Primo test di perforazione in profondità di successo per ExoMars, la missione progettata per l'esplorazione del pianeta Marte con una sonda robotica sviluppata dall'Agenzia Spaziale Europea Esa e dall'Agenzia Spaziale Russa Roscosmos. Il rover gemello del Rosalind Franklin dell’Esa ha infatti trivellato ed estratto sulla Terra campioni a 1,7 metri di profondità, superando tutti i precedenti rover marziani, annuncia l'Agenzia Spaziale Europea.

La raccolta di terreno da una pietra solida e la sua consegna al laboratorio all’interno del rover segnano "una tappa fondamentale per la missione ExoMars 2022" sottolinea l'Esa.

A scavare nelle prove a Terra è stata una trivella italiana, un gioiello tecnologico di Leonardo, progettata e realizzata negli impianti di Nerviano, in provincia di Milano. Il test é stato effettuato in Italia, presso il Mars Terrain Simulator di Altec, a Torino. Thales Alenia Space, joint venture fra Thales 67% e Leonardo 33%, è il prime contractor della missione ExoMars 2022 e dell'intero programma europeo ExoMars che sveler° nuovi misteri del pianeta rosso.

Lo scenario operativo della missione ExoMars2022 prevede l’acquisizione di campioni di suolo marziano fino a una profondità di 2 metri e la loro analisi a bordo attraverso speciali tecniche spettrometriche sia nel campo del visibile che dell’infrarosso. La durata della missione ExoMars 2022 sarà di oltre 200 giorni nel corso dei quali si prevede una raccolta di circa 20 campioni di roccia. "Il successo riscontrato sulla Terra da ExoMars promette bene per la futura esplorazione di Marte" sottolinea David Parker, Direttore dell'Esplorazione Umana e Robotica dell’Esa.