Spazio: Esa, in orbita primo satellite per Tlc completamente riprogrammabile (2)

(Adnkronos) – Eutelsat Quantum rimarrà in orbita geostazionaria per i suoi 15 anni di vita, dopodiché sarà posizionato in modo sicuro in un'orbita di un cimitero lontano dalla Terra per evitare di diventare un rischio per altri satelliti. Eutelsat Quantum è un progetto di punta del Regno Unito con la maggior parte del satellite sviluppato e prodotto dall'industria britannica.

Airbus è il primo appaltatore ed è stato responsabile della costruzione dell'innovativo payload del satellite, mentre Surrey Satellite Technology Ltd ha prodotto la nuova piattaforma. L'innovativa antenna phase array è stata sviluppata da Airbus in Spagna. I progetti di partenariato Esa sviluppano sistemi end-to-end sostenibili, fino alla convalida in orbita.

Il ministro della Scienza del Regno Unito, Amanda Solloway, ha sottolineato che "investendo in progetti internazionali innovativi come questo, stiamo aiutando le aziende del Regno Unito a trasformare la fantascienza in vantaggio commerciale, con conseguente occupazione, crescita e innovazione".

Elodie Viau, Direttore delle telecomunicazioni e delle applicazioni integrate dell'Esa si é detta "orgogliosa di assistere al successodel lancio di Eutelsat Quantum che è il risultato di un progetto di partenariato dell'Esa. L'Agenzia Spaziale Europea, ha commentato ancora Viau, "promuove l'innovazione nell'industria spaziale nel Regno Unito e in Europa e Canada, consentendole di avere successo nei mercati globali delle telecomunicazioni altamente competitivi". "Investire nello spazio crea posti di lavoro e prosperità sulla Terra", ha scandito.