Spazio, Esa: "Un successo prima missione verso la Luna Artemis 1"

Roma, 12 dic.

(Adnkronos) – Terminata la prima missione lunare Artemis-1. L'Agenzia Spaziale Europea (Esa) conferma che il veicolo spaziale Orion della Nasa è ammarato "con successo" nell'Oceano Pacifico alle 17:40 Gmt/18:40 Cet di domenica 11 dicembre, dopo aver viaggiato intorno alla Luna e più lontano di qualsiasi altro veicolo spaziale progettato per trasportare l'essere umano e riportarlo sulla Terra. Il Modulo di Servizio Europeo (European Service Module – Esm) dell'Esa con il Crew Module Adapter si sono separati dalla capsula solo 40 minuti prima dell'ammaraggio, riportando Orion sano e salvo sulla Terra.

L'Esa riferisce che, "come previsto, il Modulo di Servizio Europeo è bruciato in atmosfera senza problemi, mentre la capsula per l'equipaggio Orion ha orientato e controllato il suo rientro con i propulsori, dispiegando i tre paracadute e ammarando delicatamente al largo della costa di San Diego, negli Stati Uniti. Le squadre addette hanno quindi recuperato la capsula".

Artemis è il programma internazionale di esplorazione lunare che porterà l'essere umano sulla Luna. Questa prima missione ha fornito un primo test sia dello Space Launch System (Sls) della Nasa che del modulo lunare Orion, spinto dai 33 motori del Modulo di Servizio Europeo oltre la Luna e nello spazio profondo.

I prossimi Moduli di Servizio Europei forniranno alle astronaute e agli astronauti delle missioni lunari elettricità, propulsione e controllo termico della cabina, ma anche atmosfera respirabile e acqua potabile. (segue)