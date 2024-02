Spazio, Goretti (AM): l'Italia e le sue eccellenze possono veramente fare la differenza

Spazio, Goretti (AM): l'Italia e le sue eccellenze possono veramente fare la ...

Roma, 20 feb. (askanews) – “A mio avviso, l’Italia e le strutture istituzionali e industriali del nostro Paese e anche i centri di ricerca posso veramente fare la differenza e quindi, per noi, essere i facilitatori del dialogo con gli Stati Uniti e del dialogo anche con l’Esa, in questo campo, può sicuramente far bene”.

Così il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, durante la conferenza stampa del post flight tour della missione spaziale commerciale Ax-3 Voluntas con l’astronauta italiano Walter Villadei, Colonnello dell’Arma azzurra.