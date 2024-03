Spazio, Grandinetti (PwC Italia): la Space Economy offre opportunità in tutti i settori

Milano, 19 mar. (askanews) - "Noi abbiamo avuto già nella missione per cui il colonnello Villadei ha partecipato come come astronauta e come pilota delle sperimentazion e ci sono oggi le testimonianze delle aziende che hanno partecipato tra le quali Dallara, Pontremoli, Grana e tante altre. L'obiet...

Milano, 19 mar. (askanews) – “Noi abbiamo avuto già nella missione per cui il colonnello Villadei ha partecipato come come astronauta e come pilota delle sperimentazion e ci sono oggi le testimonianze delle aziende che hanno partecipato tra le quali Dallara, Pontremoli, Grana e tante altre. L’obiettivo è proprio quello di capire come alcune sostanze o alcuni metalli o alcune leghe si comportano in microgravità, quindi in condizioni in cui sono riprodotte delle condizioni che non sono quelle che sperimentiamo sulla Terra. Queste sperimentazioni aumentano la capacità di operare di certi materiali e di certe leghe e questo può essere un valore aggiunto che viene generato attraverso queste sperimentazioni per poi renderle commercialmente esportabili anche sul mercato naturale dell’Italia”.

Così ad askanews Alessandro Grandinetti, Clients & Markets Leader di PwC Italia parlando a margine dell’evento “Volo umano spaziale: opportunità per le aziende italiane nella New Space economy” organizzato a Milano da Aeronautica Militare e PwC Italia.

“Questo si traduce in opportunità di business in tutte le aziende ma in tutti i settori, in tanti settori, non solo i settori che abbiamo menzionato – ha precisato Grandinetti – ma possono essere anche esplorate altre opportunità. Quello che serve, come in ogni settore che sta crescendo in questo momento, è quello di investire quello di investire e di farlo in modo sistemico, quindi con la collaborazione tra pubblico e privato in modo da avere un un numero di risorse sufficiente per sostenere la ricerca e l’innovazione nei prossimi anni”.