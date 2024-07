Spazio, IA, clima: 26 Seasonal School alla Scuola Sant'Anna di Pisa

Pisa, 24 lug. (askanews) - Dall'esplorazione dello spazio alle sfide dell'Unione Europea, dall'economia circolare al gender gap, dalla simulazione in ambito medico all'IA. Sono 26 le Seasonal School promosse dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa per l'anno accademico 2024/25: corsi intensivi e in...

Pisa, 24 lug. (askanews) – Dall’esplorazione dello spazio alle sfide dell’Unione Europea, dall’economia circolare al gender gap, dalla simulazione in ambito medico all’IA. Sono 26 le Seasonal School promosse dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa per l’anno accademico 2024/25: corsi intensivi e integrativi di una settimana, a carattere interdisciplinare e innovativo, aperti a studentesse e studenti di talento che frequentano gli atenei di tutto il mondo.

Corsi dedicati alle sfide sociali, economiche e di innovazione del futuro, in linea con gli obiettivi di sviluppo dell’agenda 2030. Sabina Nuti, Rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna ha dichiarato: “Sono momenti di riflessione, approfondimento e studio su tematiche d’avanguardia, con la possibilità di discuterne con i nostri docenti. I temi variano molto: dalla protezione del Pianeta alle sfide della sostenibilità e del clima, ai diritti umani, a tematiche di management e di economia fino alle sfide della tecnologia, della bio-robotica e della sensoristica”.

Può presentare domanda chi frequenta corsi di laurea triennale, magistrale, a ciclo unico e PhD in atenei italiani e stranieri, purché rispettino gli stessi requisiti di merito richiesti per la Scuola Sant’Anna (tra cui la media dei voti non inferiore a 27/30). Giacomo Tuci, Seasonal School Staff della Scuola Superiore Sant’Anna: “I partecipanti sono studenti e studentesse universitarie di tutto il mondo, le quote d’iscrizione includono vitto e alloggio ma sono previste riduzioni in base al reddito; infine ai tre migliori studenti partecipanti al corso è assegnato un premio al merito di 450 euro.

Le Seasonal School per le quali è già possibile presentare domanda sono: “Eseas – Exploring sea and space: technologies, opportunities and challenges” (scadenza 7 agosto); “Crossroads -The Eu under siege. Politics, Law and Institutional Reform After the 2024 elections” (scadenza primo settembre); “Medskill -Development of Medical Skills by Simulation (scadenza 3 settembre); “cesm – Circular Economy and Sustainability Management” (scadenza 8 settembre); “Wat-Change – Water-related ecosystem services for adapting societies to climate change” (scadenza 8 settembre).