Spazio, il 24 novembre il primo volo commerciale di Vega C

Spazio, il 24 novembre il primo volo commerciale di Vega C

Spazio, il 24 novembre il primo volo commerciale di Vega C

Kourou (Guyana francese), 22 nov. (askanews) - Sarà il primo volo commerciale quello che si terrà giovedì 24 novembre alle 22:47 ora locale (02:47 di venerdì 25 in Italia), per Vega C di Arianespace. Decollerà dallo spazioporto europeo della Guyana francese con i satelliti Pléiades Neo 5 e 6...

Kourou (Guyana francese), 22 nov. (askanews) – Sarà il primo volo commerciale quello che si terrà giovedì 24 novembre alle 22:47 ora locale (02:47 di venerdì 25 in Italia), per Vega C di Arianespace. Decollerà dallo spazioporto europeo della Guyana francese con i satelliti Pléiades Neo 5 e 6 con risoluzione di 30 cm.

Una missione che segue il successo, il 13 luglio, del lancio inaugurale di Vega C operato dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA).

“Il 24 novembre – sottolinea ad askanews Loic Ménager, direttore degli stabilimenti in Guyana di Arianespace e ArianeGroup – ci sarà il primo lancio commerciale sotto la responsabilità di Arianespace. Lanceremo due satelliti di osservazione della terra, i satelliti Pleiades 5 e 6, progettati e operati da Airbus e che sono i discendenti dei vecchi Spotimages”.

Pléiades Neo 5 e 6, completamente finanziati e prodotti dal suo operatore Airbus, sono i due satelliti finali della costellazione Pléiades Neo.

Costruita utilizzando le più recenti innovazioni e sviluppi tecnologici di Airbus, la costellazione permette di fotografare qualsiasi punto del globo, più volte al giorno, con una risoluzione di 30 cm. Altamente agili e reattivi, possono essere comandati fino a 15 minuti prima dell’acquisizione e inviare le immagini a Terra entro l’ora successiva. Più piccoli, più leggeri, più agili, più precisi e più reattivi della concorrenza, sono i primi della loro classe la cui capacità sarà completamente disponibile in commercio.

Grazie a questi satelliti all’avanguardia, ogni fase del ciclo di acquisizione e consegna offre servizi di osservazione della Terra di altissimo livello, ora e per i prossimi dieci anni.

Il programma di sviluppo di Vega C è stato gestito dall’ESA. A esso partecipano 12 Stati membri dell’Agenzia. Avio Spa (Colleferro, Italia) è il capocommessa industriale sia per il veicolo di lancio sia per l’infrastruttura di terra di interfaccia.

Avio consegna un razzo “pronto al volo” ad Arianespace, che vende il Vega C, definisce i requisiti delle missioni, ne convalida l’idoneità al volo e lo gestisce dallo spazioporto europeo della Guyana francese. Spazio, il 24 novembre il primo volo commerciale di Vega C.

Servizio di Serena Sartini

Montaggio di Alessandra Franco