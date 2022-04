Spazio, la Nasa si prepara per andare verso l’asteroide Psyche

Gli scienziati della Nasa, nel loro laboratorio in California, stanno finendo di mettere a punto la navicella spaziale Psyche diretta verso l’omonimo asteroide.

Il lancio è previsto ad agosto ma ci vorranno circa tre anni e mezzo per arrivare su Psyche.

“Psyche è un corpo inesplorato, non ci siamo mai stati prima, è un asteroide estremamente grande nella cintura principale degli asteroidi tra Marte e Giove” spiega il project manager Henry Stone.

L’asteroide è largo 210 chilometri, si trova a 2 milioni di chilometri dalla Terra e vale 10mila quadrilioni di dollari, perché è composto principalmente di metalli. Si tratta dell’asteroide che avrebbe ufficialmente la più grande riserva aurea conosciuta.

“Si ritiene, dagli studi scientifici e dalle analisi preliminari, che sia il residuo del nucleo rimanente di un planetesimo risalente a quando il sistema solare si è formato”.

Il primo obiettivo della Nasa è studiarne le caratteristiche principali ma non è escluso che in un futuro comunque lontano possa essere usato per estrarre metalli, in primis oro.