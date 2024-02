Spazio, la premier Giorgia Meloni ha incontrato l'astronauta italiano Walter Villadei

Roma, 19 feb. (askanews) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato lunedì 19 febbraio 2024, a Palazzo Chigi, a Roma, l’astronauta italiano, Walter Villadei, il Colonnello dell’Aeronautica Militare rientrato da qualche giorno dalla missione spaziale commerciale Ax-3 – Voluntas, affidatagli dalla Difesa italiana.

L’ufficiale ha consegnato alla premier la bandiera italiana che ha portato in orbita con sé sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Dei suoi 21 giorni nello Spazio, il Colonnello Villadei ha trascorso 435 ore bordo dell’Iss, completando 288 orbite attorno alla Terra e percorrendo oltre 12 milioni di chilometri. La sua è stata la prima missione spaziale commerciale per il nostro Paese, realizzata grazie alla collaborazione tra il Ministero della Difesa, l’Aeronautica Militare e l’azienda spaziale privata americana Axiom Space.

Durante la sua permanenza in orbita Villadei ha condotto una serie di 56 esperimenti scientifici e attività di ricerca in microgravità, alcuni anche in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e aziende italiane del settore aerospaziale.