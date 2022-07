Spazio, la Russia lascerà la ISS dopo il 2024

Roma, 26 lug. (askanews) – La Russia smetterà di operare nella Stazione Spaziale Internazionale (ISS) “dopo il 2024”. L’annuncio è arrivato dal capo dell’Agenzia spaziale russa (Roscosmos), Yuri Borisov. “Senza dubbio adempiremo a tutti i nostri obblighi nei confronti dei nostri partner – ha dichiarato durante un incontro televisivo con il presidente russo Vladimir Putin – ma la decisione di lasciare questa stazione dopo il 2024 è stata presa”.

Borisov ha spiegato che Mosca inizierà a mettere insieme una stazione orbitale russa.

“L’industria spaziale si trova in una situazione difficile e il mio obiettivo principale, insieme ai miei colleghi, è quello di non abbassare la cresta ma di alzarla e, prima di tutto, di fornire all’economia russa i servizi spaziali necessari”.

Russia e Stati Uniti hanno lavorato fianco a fianco sulla ISS, in orbita dal 1998. Il settore dell’esplorazione spaziale era rimasto uno dei pochi in cui la cooperazione tra Russia e Stati Uniti e i loro alleati non era stata compromessa dalle tensioni per la guerra in Ucraina.