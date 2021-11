Spazio, la Starbase di SpaceX: la nostra porta verso Marte

Boca Chica, 2 nov. (askanews) – La compagnia aerospaziale privata americana SpaceX che fa capo al patron di Tesla, Elon Musk, ha rilasciato un nuovo video in cui mostra, in un suggestivo timelapse, l’attività all’interno della propria base di Boca Chica, in Texas (Usa), denominata “Starbase” e definita la “porta verso Marte”.

Nel video, in particolare, si vedono i tecnici al lavoro sui prototipi delle navette Starship, candidate a riportare l’uomo sulla Luna con le missioni Artemis e un domani, appunto su Marte.

La Starship, una volta integrata al razzo Super Heavy, costituirà il veicolo di lancio spaziale più potente al mondo mai sviluppato, capace di trasportare in orbita carichi da oltre 100 tonnellate.