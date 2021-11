Spazio, lanciata verso la Iss la missione Crew-3 di Nasa e SpaceX

Cape Canaveral, 11 nov. (askanews) – Una magnifica vista della Terra accompagna il viaggio dell’equipaggio della missione Nasa-SpaceX Crew-3, in volo con la capsula Crew Dragon “Endurance” verso la Stazione Spaziale internazionale.

A bordo, gli astronauti stanno prendendo confidenza con la microgravità, effettuando le attività necessarie in vista dell’attracco all’Iss, previsto alle 1:10 di venerdì 12 novembre ora italiana, mentre l’apertura del portello dovrebbe avvenire circa due ore più tardi.

L’equipaggio è composto dagli astronauti americani della Nasa, Raja Chari, Tom Marshburn e Kayla Barron e dall’astronauta tedesco dell’Esa, Matthias Maurer al suo primo volo spaziale.

Dopo una serie di rinvii, dovuti dapprima al maltempo e poi a un piccolo problema di salute per un membro dell’equipaggio, il decollo della missione Crew-3 è avvenuto regolarmente dalla base Nasa di Cape Canaveral, in Florida (Usa) alle 21.03 del 10 novembre, ora locale (le 3:03 italiane)

L’equipaggio della “Endurance” resterà a bordo della Stazione spaziale internazionale per circa sei mesi, durante i quali Matthias Maurer, nell’ambito della sua missione, denomincata “Cosmic kiss”, effettuerà una passeggiata spaziale con la tuta russa Orlan e diversi esperimenti scientifici, tra cui l’italiano NutrISS, coordinato dall’Asi e dall’Università di Trieste.

Si tratta di uno studio sul sistema metabolico degli astronauti per definire un protocollo nutrizionale di riferimento, in vista delle lunghe permanenze nello Spazio per l’esplorazione extraplanetaria.