Spazio, lanciato con successo nuovo vettore Esa Vega-C

Kourou, 13 lug. (askanews) – Dopo due rinvii per problemi tecnici, è avvenuto con successo il lancio inaugurale del nuovo vettore dell’Esa Vega-C dal poligono di lancio di Kourou, nella Guiana francese, con due ore di ritardo sui tempi inizialmente previsti.

Nella sua prima missione il Vega-C mette in orbita il satellite Lares-2, dell’Agenzia spaziale italiana, e sei Cubesats. Vega-C è un razzo vettore dal cuore ‘italiano’, essendo stato progettato e realizzato in larga parte dalla Avio di Colleferro e punta a farsi strada nel mercato dei satelliti in orbita bassa, grazie alla sua capacità di lancio multiplo.