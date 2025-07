Spazio, lanciato il nanosatellite di Tyvak per la missione "5G-Lide"

Milano, 24 lug. (askanews) -Lancio riuscito dalla Vandenberg Space Force Base in California per il nanosatellite di Tyvak International, che dà il via alla missione di in-orbit demonstration 5G-Lide (Direct Access Live Demonstration), finanziata dall’Asi e sviluppata all’interno del programma ARTES dell’European Space Agency (ESA). Il lancio, previsto nella serata del 22 luglio, era stato rinviato di 24 ore a causa di una violazione dello spazio aereo.

“Il primo passo verso l’implementazione a larga scala di un servizio satellitare a banda larga basato su tecnologia 5G nel nostro Paese”, dice Fabio Nichele CEO Tyvak che ne spiega le implicazioni pratiche.

“Negli ultimi anni stiamo assistendo ad una crescente affermazione dell’utilizzo di costellazioni di satelliti in orbita bassa terrestre per fornire accesso alla rete sia per applicazioni civili che non civili. L’integrazione di comunicazioni satellitari nel network del 5G facilita sicuramente le telecomunicazioni e l’accesso alla rete per applicazioni di difesa, protezione civile o telemedicina”.

Alberto Ginese, responsabile della sezione di sistema di telecomunicazione del direttorato tecnico dell’ESA: “Ovviamente non è la fine del progetto che poi prevede tutta una parte di sperimentazione che è fondamentale, però questa è già una milestone fondamentale. La possibilità è che questo sistema poi riesca a dimostrare via sperimentale l’utilizzo del 5G in sistemi broadband via satellite. In particolare questo sarà importante poi per aprire la strada al sistema operazionale del futuro come ARIES 2”.

La missione prevede oltre al lancio del nano satellite lo sviluppo ed installazione di due terminali di terra.

Nel ruolo di prime contractor, Tyvak International ha coordinato le attività di Picosats, PMI Innovativa basata a Trieste responsabile dello sviluppo del Payload, composto da due K/Ka transponders e da quattro antenne patch array operanti nelle stesse frequenze; Radio Analog Micro Electronics (RAME) di Roma, responsabile dello sviluppo dei due terminali di terra.