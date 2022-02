Spazio, lancio COSMO-SkyMed, Saccoccia (Asi): grande momento

Cape Canaveral, 1 feb. (askanews) – “Grande soddisfazione per il lancio del secondo satellite della seconda generazione di COSMO-SkyMed. Il lancio è riuscito perfettamente, il satellite è stato inserito correttamente in orbita operativa. Adesso, ovviamente, ci sarà tutta una fase di cosiddetto commissioning per permettere al satellite di avviare la sua vita operativa”.

Così il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), Giorgio Saccoccia commentando il lancio del secondo satellite italiano COSMO-SkyMed di seconda generazione.

“È stato un bel momento – ha continuato Saccoccia – vedere il lanciatore partire da una delle basi di lancio storiche; la piattaforma 40 di Cape Kennedy da dove partivano negli anni ’60 e ’70 i razzi Titan per missioni di grande successo e adesso, è da lì che è partito il viaggio del nostro COSMO-SkyMed”.

“Uno strumento di grande importanza per lo Spazio italiano – ha concluso il presidente dell’Asi – è il risultato di una collaborazione importante tra Asi e Ministero della Difesa che, ormai da anni, permette alla costellazione di COSMO-SkyMed di operare e di servire il nostro Paese e i cittadini sia per applicazioni civili sia per applicazioni di sicurezza e di Difesa.

È un grande momento per lo Spazio italiano e il lancio conferma il posizionamento dell’Italia nello scenario mondiale”.