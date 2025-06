Spazio, lancio record di sette satelliti per la costellazione IRIDE

Torino, 25 giu. (askanews) – Un lancio simultaneo da primato: sette satelliti appartenenti alla stessa costellazione istituzionale IRIDE sono stati messi in orbita con successo da Argotec, azienda italiana protagonista del programma voluto dal nostro governo e coordinato dall’Agenzia Spaziale Europea, con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana. Il lancio dei sette satelliti HEO per l’osservazione della terra è avvenuto alle 23:25 di lunedì 23 giugno, a bordo di un razzo Falcon 9.

“Sicuramente – ha detto ad askanews David Avino, CEO di Argotec dal quartier generale dell’azienda – è stata una notte molto molto interessante perché è anche un record, la prima volta che in in Italia, in Europa si lanciano così tanti satelliti tutti quanti su uno stesso veicolo di lancio e per una stessa costellazione. Quindi i 7 costituiscono una nuova frontiera ed è stato molto bello viverlo qui dal centro di controllo di ArgoTech perché due ore dopo il lancio che è avvenuto dalla base in California di SpaceX abbiamo avuto il deployment, quindi il rilascio dei nostri satelliti uno dietro l’altro, questi sette satelliti. La cosa molto bella è che i miei colleghi del Centro di controllo del Mission Control Center avevano un piano per riuscirli a prendere subito nei primi minuti e quindi abbiamo prima fatto una scansione delle bande grazie a delle antenne di terra che erano disposte in varie parti nel mondo e abbiamo subito contattato i satelliti e abbiamo scoperto che erano tutti quanti in ottima salute e avevano fatto già il loro lavoro di spiegamento dei pannelli solari, erano andati anche a cercare il sole e avevano già cominciato a comunicare con terra: un grandissimo successo”.

L’obiettivo di IRIDE è quello di realizzare la più importante costellazione italiana per l’osservazione della Terra, nonché una delle più ampie in Europa. “La caratteristica particolare di questi satelliti – ha aggiunto Avino – è che hanno la possibilità di scattare immagini e pre-processarle già a bordo attraverso una serie di applicazioni di un computer specifico che può fare un run di intelligenza artificiale, di machine learning, dove con queste applicazioni in base a quelle che sono le richieste dei clienti può andare a processare l’immagine e dare a terra quasi in near real time, più o meno in tempo reale, le informazioni che vengono richieste dal cliente stesso”.

Tra gli elementi di soddisfazione per l’azienda anche le tempistiche: i satelliti sono infatti stati progettati, realizzati e messi in orbita nell’arco di pochi mesi.