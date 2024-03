Spazio, Matt Ondler, presidente Axiom Space: nuove opportunità di volo per l'Italia

Spazio, Matt Ondler, presidente Axiom Space: nuove opportunità di volo per l...

Spazio, Matt Ondler, presidente Axiom Space: nuove opportunità di volo per l...

Milano, 19 mar. (askanews) - "Penso che ci siano una serie di potenziali opportunità per il governo italiano di volare di nuovo con Axiom Space. Inoltre speriamo in futuro di costruire un modulo italiano da agganciare alla nostra stazione spaziale. E il protocollo d'intesa che abbiamo con il govern...

Milano, 19 mar. (askanews) – “Penso che ci siano una serie di potenziali opportunità per il governo italiano di volare di nuovo con Axiom Space. Inoltre speriamo in futuro di costruire un modulo italiano da agganciare alla nostra stazione spaziale. E il protocollo d’intesa che abbiamo con il governo italiano consente davvero tali progetti. Ci permette davvero di riunirci con l’industria italiana e il governo italiano e parlare di quali siano queste opportunità”.

Così ad askanews Matt Ondler, presidente Axiom Space parlando a margine del convegno “Volo umano spaziale: opportunità per le aziende italiane nella New Space economy” organizzato a Milano dall’Aeronautica Militare e da PwC Italia.

“Il vero vantaggio di avere una stazione spaziale – ha continuato – è la capacità di creare cose nello Spazio. E quindi impegnarsi con aziende aerospaziali non tradizionali per cercare di risolvere alcuni dei loro problemi realizzando cose nello Spazio, siano essi prodotti farmaceutici o materiali avanzati, queste sono le cose che penso siano davvero entusiasmanti e che sono davvero possibili grazie a questo MOU (Memorandum of Understanding, ndr).