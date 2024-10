Spazio, Mattarella a inaugurazione Iac 2024 a Milano

Milano, 14 ott. (askanews) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato in Fiera a Milano per presenziare all'apertura dell'International Astronautical Congress, che per il 2024 si tiene in città fino al 18 ottobre. Ad accoglierlo in platea, tra gli altri, il ministro delle Impr...

Milano, 14 ott. (askanews) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato in Fiera a Milano per presenziare all’apertura dell’International Astronautical Congress, che per il 2024 si tiene in città fino al 18 ottobre. Ad accoglierlo in platea, tra gli altri, il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il sindaco di Milano, Beppe Sala. Il Presidente ha stretto la mano agli astronauti presenti, tra questi gli italiani Luca Parmitano, Samantha Cristoforetti e Paolo Nespoli.

L’evento, ospitato al Mi.Co. di Milano dall’Associazione Italiana di Aeronautica e Astronautica, quest’anno si è concentrato sul tema “Responsible Space for Sustainability”.