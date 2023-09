Spazio: Meloni, 'Villadei in Ax-3 opportunità per l'Italia...

Roma, 14 set. (Adnkronos) – "In bocca al lupo a Walter Villadei, Colonnello dell’@ItalianAirForce, che rappresenterà l’Italia nella missione Ax-3 sulla Stazione Spaziale Internazionale. La sua partecipazione costituirà un importante beneficio per la nostra comunità scientifica, accademica ed industriale, nonché un’opportunità di acquisire una posizione rilevante nell’ambito dell’economia spaziale e delle attività commerciali in orbita bassa". Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni.