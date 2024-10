Spazio: Milano capitale, al via al Mico il 75esimo Congresso Iac

Milano, 14 ott. (Adnkronos) - Da oggi fino al 18 ottobre Milano è capitale dello spazio: ha preso il via questa mattina il 75esimo Congresso astronautico internazionale, organizzato dalla Federazione astronautica internazionale (Iaf). Il tema scelto per l'edizione 2024 è sostenibi...

Milano, 14 ott. (Adnkronos) – Da oggi fino al 18 ottobre Milano è capitale dello spazio: ha preso il via questa mattina il 75esimo Congresso astronautico internazionale, organizzato dalla Federazione astronautica internazionale (Iaf). Il tema scelto per l'edizione 2024 è sostenibilità.

Ospitato in Italia con il coordinamento dell'associazione italiana di aeronautica e astronautica (Aidaa), Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e Leonardo, rappresenta "il risultato riuscito di uno sforzo coordinato del sistema Italia", come spiega il presidente dell'Agenzia spaziale italiana, Teodoro Valente. Questo congresso rappresenta inoltre "una piattaforma unica e globale che favorisce lo scambio di conoscenze tra Paesi lontani, emergenti e in via di sviluppo. Svolge un ruolo cruciale nella costruzione di nuove partnership tra le diverse comunità spaziali composte da agenzie spaziali, industria, accademia, giovani, decisori e tutti i rappresentanti della società civile". E si tratta di "una pietra miliare per la leadership spaziale con un numero senza precedenti di 60 capi di agenzie spaziali e leader provenienti dai 5 Continenti".

Numerose le personalità della politica e dell'economia che hanno preso parte alla cerimonia inaugurale, tra cui il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l'ad di Leonardo Roberto Cingolani, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Presente anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha sottolineato: "La collaborazione multilaterale in ambito spaziale deve essere un esempio e un modello. Questa collaborazione deve coinvolgere anche il mondo delle imprese e della ricerca. Imprese e centri di ricerca sono il motore dell’innovazione e grazie alle loro tecnologie spaziali trovano applicazione nei settori più diversi, contribuendo a trasformare in meglio la nostra società".